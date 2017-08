Anneke Grönloh beëindigt zangcarrière

Bij het optreden in Limburg waren onder meer collega-zangers Rob de Nijs en Ria Valk aanwezig. De in 2011 overleden Johnny Hoes, die dit jaar honderd jaar zou zijn geworden, schreef een van de bekendste nummers van Grönloh: Brandend Zand.

Grönloh maakte begin juni bekend te stoppen met optreden. "Na afloop denk ik steeds: ik ben gek dat ik dit doe. Ik sta naar adem te happen, kan dan nauwelijks praten en ben aan het eind van mijn Latijn", zei ze in gesprek met De Telegraaf. Vanwege een opgelopen longembolie trad ze sinds vorig jaar vrijwel altijd op met een zuurstofmasker.

Paradiso

De zangeres won in 1959 haar eerste platencontract in Cabaret der onbekenden, een destijds bekende talentenjacht. De eerste jaren was ze vooral populair in Azië, maar in 1962 scoorde ze in Nederland grote hits met Brandend Zand en Paradiso, dat zestien weken op nummer één stond. Het record werd pas onlangs verbroken, door Ed Sheerans Shape Of You. Wereldwijd verkocht de zangeres dertig miljoen platen.