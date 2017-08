Regisseur Patty Jenkins haalt uit naar collega James Cameron

De maker van hits als Titanic, Avatar en The Terminator stelde dat de film, over een Amazone die onrecht bestrijdt, "vrouwen objectiveert" en daarmee zelfs "een stap terug” betekent voor vrouwen in Hollywood.

Jenkins voelde zich genoodzaakt op sociale media een reactie te plaatsen. "James Cameron is een geweldige filmmaker", stelt ze. "Maar het feit dat hij niet begrijpt waar Wonder Woman voor staat, is niet verrassend, omdat hij geen vrouw is."

Zij trekt een vergelijking met de film Monster van Jenkins, die Cameron wel goed vond. Het drama vertelt over de lesbische seriemoordenaar Aileen Wuornos.

Gelaagd icoon

"Sterke vrouwen zijn geweldig. Maar het is niet goed als vrouwen altijd eerst gekwetst en hard moeten zijn om sterk gevonden te worden. We moeten ook vrij zijn om een gelaagd vrouwelijk icoon te vieren dat geliefd is omdat ze aantrekkelijk en warm is. Vrouwen kunnen álles zijn, net zoals mannelijke personages dat kunnen zijn."

Regisseuse Patty Jenkins wordt met het maken van het superheldenepos Wonder Woman 2 de best betaalde vrouwelijke filmmaker van Hollywood. De regisseur, die eerder vooral kleine arthousefilms maakte, speelde zich deze zomer in de kijker dankzij megahit Wonder Woman.

De film, gebaseerd op de boeken van DC Comics, versloeg met een opbrengst van tot nu toe 800 miljoen dollar Marvel-concurrenten als Guardians of the Galaxy II en Spider-Man: Homecoming.