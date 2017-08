N.E.R.D. geeft in november eerste optreden sinds jaren

Pharrell Williams hintte vorig jaar al op een comeback van N.E.R.D., dat hits scoorde als Lapdance en She Wants To Move. "Het antwoord is ja. Als de tijd rijp is", antwoordde hij op de vraag of er een nieuw album van N.E.R.D. komt.

Of de zanger, die de afgelopen jaren een succesvolle solocarrière opbouwde, inderdaad weer de studio induikt met Chad Hugo en Shay Haley, is niet bekend. Het meest recente album van N.E.R.D., Nothing, stamt uit 2010.