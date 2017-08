Dominique Weesie zegt dat PowNed ondanks kritiek controversieel zal blijven

Weesie zegt de ophef over het gewraakte artikel over een verdronken Syriër begin deze maand te begrijpen en noemt het artikel "een stompzinnige fout" in het AD.

"Maar nu zijn wij het, morgen is het Thierry Baudet of Wierd Duk. Iedereen met een afwijkende mening die de mist ingaat, wordt extra bestraft. En wij gaan hartstikke goed. Het wordt een beetje vergeten in de hele discussie over PowNed, maar wij maakten als eerste binnen de publieke omroep de transitie naar online."

Hij zegt het artikel, waar de omroep honderden bedreigingen op ontving, niet goed te praten, "maar ik verdom het om mijn mensen te laten wegzetten als racist". Weesie claimt dat PowNed-verslaggevers bang zijn om de straat weer op te gaan. "We zijn echt niet de liefste, maar als iemand in zijn bek wordt gespuugd, moet dat niet worden goedgepraat met: 'PowNed is nou eenmaal uit op rellen'. Je blijft met je poten van mijn mensen af."

De omroepbaas noemt het verstikkend 'dat afwijkende meningen die de elite niet bevallen, nog altijd worden weggezet als rechtse obscuur'. Hij zegt dat het daarom nodig is dat de omroep controversieel blijft en nog altijd relevant is.