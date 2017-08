Serie in de maak over mensenrechtenactivist Malcolm X

Dat meldt Deadline.

Het boek geeft een gedetailleerde beschrijving van hoe de jonge Malcolm zich ontpopt tot een prominente zwarte leider. Critical Content heeft met schrijver David Matthews het boek herschreven tot een televisieserie.

Malcolm X was een van de leiders van de Nation of Islam, een islamitische politieke stroming. In 1964 keerde hij zich hiervan af en streed hij voor gelijke rechten voor zwarte Amerikanen. Een jaar later werd hij vermoord door aanhangers van de Nation of Islam. Hij stierf op 39-jarige leeftijd.

Het is nog onduidelijk wanneer de serie uitkomt en op welke zender die te zien is.