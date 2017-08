Sandra Schuurhof presenteert nieuw programma over moordzaken

De 45-jarige presentatrice krijgt hulp van politiewoordvoerder Bernhard Jens.Tijdens het programma kan de kijker actief meedenken met het coldcaseteam van de politie.

Niet alleen over een mogelijke dader maar ook over dingen die het onderzoeksteam bijvoorbeeld over het hoofd heeft gezien.

Cold Case: Dader gezocht is op 1 oktober voor het eerst te zien en strekt zich uit over zes delen. Mogelijke doorbraken in de zaken worden daarna gemeld in Hart van Nederland.

Schuurhof is tevens een van de presentatrices van laatstgenoemd programma.