Chrissy Teigen kan moeilijk maat houden met drank

"Ik voelde me erna altijd slecht als ik me weer eens voor schut had gezet", vertelt Teigen. Het model, echtgenote van zanger John Legend, realiseert zich dat haar ongeremde drankgebruik ook schadelijk kan zijn voor haar reputatie. "Je voelt je vreselijk want het straalt slecht op je af, ook op John, op iedereen", aldus het model.

Teigen vertelt dat het moeilijk is om van de drank af te blijven omdat er tijdens prijsuitreikingen en evenementen altijd alcohol wordt geschonken. "En het probleem is dat ik niet het type ben dat één glaasje drinkt", geeft ze toe.

Geheelonthouder

Tijdens een recente vakantie in Bali dronk het model helemaal niet en ze was positief verrast over de effecten. "Ik werd wakker en voelde me geweldig. Mijn huid voelde ook goed aan. Ik was zo blij", zegt ze. Teigen overweegt zelfs om de fles helemaal te laten staan: "Ik moet mezelf fixen".