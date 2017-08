Bill Cosby huurt advocaat van Michael Jackson in

Dat maakte Cosby's woordvoerder maandag bekend, zo meldt Reuters.

Advocaat Tom Mesereau is vooral bekend omdat hij Michael Jackson verdedigde tijdens een kindermisbruikzaak in 2005, waarbij de beroemde zanger werd vrijgesproken. Samen met Kathleen Bliss en Sam Silver vormt Mesereau het nieuwe juridische team van Cosby. Daarbij volgt hij advocaat Brian McMonagle op, die ontslag zou hebben genomen omdat Cosby's woordvoerder zich te veel met de gang van zaken had bemoeid.

In mei werd de misbruikzaak tegen Cosby nog geseponeerd, omdat de jury niet tot een unaniem besluit kon komen. Twee maanden later besloot een rechter in Pennsylvania daarentegen dat de komiek op 6 november weer moet verschijnen in de rechtbank.

Aanklacht

Bill Cosby, vooral bekend van The Cosby Show, wordt ervan beschuldigd in 2004 Andrea Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar die zaken zijn verjaard.

De komiek ontkent de aanklacht nog steeds. Eerder heeft Cosby wel toegegeven vreemd te zijn gegaan en vrouwen drugs te hebben gegeven, maar daar deden de vrouwen volgens hem vrijwillig aan mee.