Annet Malherbe en Raymond Thiry in De Dirigent

Niet alleen Nederlandse acteurs maken hun opwachting in De Dirigent, maakte Splendid Film bekend.

Onder anderen de Brit Benjamin Wainwright, bekend van A Quiet Passion, is te zien in de film. Ook de Duitse acteur Richard Sammel, die in Inglourious Basterds speelde, en de Amerikaan Tim Ahern, die eerder te zien was in Mirrors, hebben een rol in De Dirigent.

Kruimeltje

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren twintig was zij 's werelds eerste vrouwelijke dirigent die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde.

Maria Peters maakte eerder filmhits als Kruimeltje, Pietje Bell en Sonny Boy. Vanaf 31 augustus draait ze De Dirigent.