Stuntman Tom Cruise raakte ook gewond op set Mission: Impossible 6

Films & Series Recensieoverzicht: Gebrek aan echte spanning bij nieuwe Jack Reacher In de film Jack Reacher: Never Go Back keert Tom Cruise terug als actieheld. De film is geregisseerd door Edward Zwick, met wie Cruise eerder samenwerkte voor The Last Samurai. Recensenten missen 'echte spanning' in de film, die het vooral moet hebben van de karakters.