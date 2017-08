Uitverkochte jubileumeditie Lowlands van start

Het driedaagse evenement in de Flevopolder is met 55.000 bezoekers voor het eerst sinds 2014 weer uitverkocht. Het festivalterrein met tien podia heeft voor de gelegenheid een complete makeover gekregen. "We hebben de boel enorm op zijn kop gezet'', aldus festivaldirecteur Eric van Eerdenburg.

De jubileumeditie begint vrijdagochtend rond 10.30 uur met een ontspannende yogasessie in de India-tent. Daarna kan het publiek door naar de komische talkshow Goeiemorgen Lowlands in Helga's voordat rond het middaguur het muziekprogramma van start gaat.

De eerste bands op het blokkenschema van vrijdag zijn Jonna Fraser in de Heineken-tent en Culture Abuse in de India. Later op de dag staan onder anderen Sean Paul, Chef'Special, Moderat, Iggy Pop en The xx op het programma.

De Lowlands-programmering duurt tot en met zondagnacht. De tienduizenden festivalgangers mogen tot maandagochtend op de campings blijven staan, maar moeten tegen 12.00 uur allemaal weer huiswaarts.