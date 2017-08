David Letterman overweegt pensioen na talkshow bij Netflix

Letterman maakt momenteel voor Netflix een show waarin hij met beroemde gasten langere gesprekken voert. Dat programma wordt van tevoren opgenomen.

"Dit is waarschijnlijk wel het laatste dat ik doe", zegt de 70-jarige Letterman. "Ik wil wel dat deze show goed is en hou van de mensen van Netflix."

Letterman maakte voor NBC en CBS in 33 jaar meer dan zesduizend afleveringen van de talkshows Late Night en The Late Show. Zijn afscheid van dat laatste programma werd in 2015 door bijna veertien miljoen kijkers gevolgd. Op de vraag of hij niet bang is dat kijkers zijn nieuwe programma zullen vergelijken met Late Night zegt hij: "Dat kan, maar ik ben er niet bezorgd over."

Baard

Sinds de presentator is gestopt met de Late Night Show heeft hij zijn grijze baard laten staan. Letterman is niet van plan zijn scheermes weer op te pakken. "Ik word begraven met deze baard", aldus de presentator tegen Stern. "Ik was het dagelijks scheren zo vreselijk zat."

De nieuwe Netflixserie met interviews van Letterman bestaat uit zes afleveringen en is in 2018 te zien.