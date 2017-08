Koel en regenachtig weer op Lowlands

Het KNMI voorspelt van tijd tot tijd regen en kans op onweer. Zondag pas zou het wat droger worden, terwijl het kwik niet boven de twintig graden uit lijkt te komen. Op social media is te zien dat de eerste festivalbezoekers zich met regenjassen en plastic zakken voor hun spullen uitrusten tegen de regen.

Zij kunnen vanaf donderdag 9.00 uur al de festivalcamping op en de toestroom van festivalgangers leidde donderdagochtend tot files op de N306 bij Harderwijk, zo liet de ANWB weten. Het festival, waarvoor alle 55.000 kaarten zijn verkocht, trapt vrijdag om 12.00 uur af.

Tijdens het driedaagse festival zijn er optredens van Mumford & Sons, Editors, Elbow, The xx, Iggy Pop, London Grammar en Bastille.

Buien

"In de loop van de nacht volgen er behoorlijk wat buien boven Nederland", stelt weerman Wilfred Jansssen van Weerplaza. "Zwaartepunt gaat van Zeeland over Utrecht richting het oosten van Overijssel. Bij pech beweegt het zich ook over Lowlands." Er zou in het ergste geval dan in een uur tijd zo'n 15 tot 20 millimeter neerslag kunnen vallen. Ook onweer is nog niet uitgesloten voor de festivalbezoekers.

Bente Bollmann van Lowlands denkt echter dat het mee zal vallen. "We nemen momenteel nog geen extra maatregelen. Regen is vervelend, maar kan niet zoveel kwaad."

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 19°C 13°C W 5 Zondag 19°C 13°C W 4 Maandag 22°C 12°C ZW 3 Dinsdag 23°C 14°C Z 3 Woensdag 22°C 15°C WZW 3