Tim Hofman mag uitzending met mishandeling wel online zetten

De uitzending zou donderdagmiddag om 16:00 uur online komen. Hofman werd aangeklaagd door Hendriks.

De rechter oordeelt dat een uitzending alleen in "uitzonderlijke gevallen" vooraf verboden mag worden, is te lezen in tweets van Quote-journalist Henk Willem Smits. Alleen wanneer onherstelbare schade wordt veroorzaakt, kan dat wel leiden tot een voortijdig verbod.

Normaliter wordt #BOOS om 16.00 uur uitgezonden. De uitzending waarin het incident voorkwam verscheen echter om 17.00 uur, omdat er "veel gezichten geblurd moesten worden en er overleg moest worden gedaan met juristen".

Ziekenhuis

Hofman ging voor een uitzending van het YouTube-kanaal langs bij Hendriks in Nijmegen, naar aanleiding van een klacht die hij te horen kreeg van een jonge huurder. Dat gesprek liep uit de hand. De #BOOS-presentator en zijn cameraman werden na de aanvaring naar het ziekenhuis gebracht.

Hofman zou volgens Hendriks over de schreef zijn gegaan. "Ze kwamen zo maar binnenwandelen", vertelt de 72-jarige Hendriks aan Quote. Het #BOOS-team zou bovendien confettispuiten hebben gebruikt. "Iedereen schrok zich het apezuur!"

In de gepubliceerde video is het moment, waarop de presentator de klappen krijgt waardoor hij een gebroken kaak opliep, niet te zien. De aanloop ernaartoe is wel duidelijk in beeld.

Op de beelden is te zien dat Hofman direct als de huisbaas de deur opent confetti laat knallen. Daarna probeert hij de verhuurder een augurk op te dringen, om vervolgens uit te leggen dat hij is gekomen om klachten van huurders te bespreken.

De situatie escaleert vrij plotseling. Hofman laat zich eerst met zachte hand uit een ruimte met medewerkers duwen, waar Hofman ook confetti laat knallen. "Jij hebt hier niets te maken, anders zet ik je gewoon buiten'', zegt Hendriks tegen de presentator. Die weigert te vertrekken en wijst naar de huisbaas, zonder die aan te raken.

Dan wordt de man boos. Hij stormt naar de deur, terwijl een andere man, volgens de advocaat van BNN-VARA de zoon van de steenrijke vastgoedman, Hofman stevig beetpakt. Volgens Hofman heeft die man zijn kaak gebroken, maar dat is niet te zien omdat de camera op de grond valt.

Geïntimideerd

Verhuurder Hendriks heeft verklaard dat Hofman hem eerst probeerde te slaan. Tegen de rechter zei de man dat hij zich door Hofman en zijn crew geïntimideerd voelde.

Volgens BNN-VARA probeert Hendriks "met preventieve censuur zijn eigen straatje schoon te vegen om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt." Na afloop van de zitting weigerde Hendriks te reageren. Mogelijk krijgt het incident nog een juridisch staartje, want zowel Hofman, Hendriks als een student hebben aangifte gedaan.

Hendriks zei bij de rechter dat het hem spijt dat Hofman een gebroken kaak heeft overgehouden. ,,Dat was niet de bedoeling. Ik heb gehandeld uit zelfverdediging." Hofman wordt vrijdag aan zijn kaak geopereerd.