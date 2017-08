Televisiepresentator Matt LeBlanc belooft 'meer komedie' in Top Gear

Top Gear wordt het komend seizoen wederom gepresenteerd door Rory Reid, Chris Harris en Matt LeBlanc. Het programma gaat in het voorjaar van 2018 van start.

"Ik denk dat we de doelgroep van de show hebben verbreed", zei de presentator en acteur tijdens de presentatie in Los Angeles van de comedy Episodes. "We willen het karakter van de show niet verliezen, maar het zal interessanter worden voor mensen die niet zo autogek zijn. Meer komedie, langere reportages, maar de basis blijft de auto", aldus de 50-jarige LeBlanc.

De Amerikaan zal de komende weken in het Verenigd Koninkrijk opnames maken voor het 25e seizoen van Top Gear. De afgelopen tijd is er gedraaid in Noorwegen, Frankrijk, Italië en Californië, meldt de BBC.