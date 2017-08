Kim Kardashian en Kris Humphries trouwden niet voor realityshow

De realityster en de basketballer trouwden en scheidden in hetzelfde jaar. Het koppel was precies 72 dagen getrouwd.

"Er was zoveel aandacht voor het huwelijk en ik dacht dat ik door de druk van het programma last had van angsten en twijfels", vertelt Kardashian aan The Hollywood Reporter donderdag. "Mijn vrienden zeiden dat ik last had van koudwatervrees, maar de producers opperden dat ik niet hoefde te trouwen. 'Je ziet er niet blij uit', zeiden zij."

Geloofwaardigheid

Ook haar moeder Kris Jenner zei dat Kim Kardashian niet hoefde te trouwen. "De avond voor het huwelijk zei mijn moeder: 'Dit is het niet voor jou, waarom ga je niet gewoon weg en laat je het mij regelen?' En ik dacht, als ik er nu uit zou stappen, dat iedereen zou denken dat ik het puur voor de show deed. Na de bruiloft zeiden mensen dat ik minstens een jaar getrouwd moest zijn."

De realityster doelt daarmee op de geloofwaardigheid van het huwelijk. "Maar ik kon het psychisch niet aan. En toen ik ging scheiden, zei iedereen dat ik het voor de show deed."

Echte emoties

"Wees eens realistisch", zegt Kardashian. "Als ik het allemaal voor de show had gedaan, zou ik dan niet iemand zoeken die het prima zou vinden om na twee maanden huwelijk te gaan scheiden? Iemand die zorgt voor zo min mogelijk juridische problemen? Dit waren echte emoties, echte gevoelens."

Kim Kardashian heeft sinds 2012 een relatie met Kanye West, met wie ze twee kinderen heeft. In april 2014 trouwde het stel.