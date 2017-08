Fergie kondigt tweede studioalbum aan

Dat laat de 42-jarige artiest middels een trailer weten op haar Twitterkanaal. Het album, dat vanaf 25 augustus op voorhand kan worden besteld, krijgt de titel Double Dutchess.

Fergies eerste cd heet The Dutchess en werd uitgebracht in 2006. Meerdere singles hiervan werden grote hits, waaronder Big Girls Don't Cry en Fergalicious.

Daarna bracht de zangeres, wiens echte naam Stacy Ann Ferguson luidt, nog meerdere singles uit. Deze staan vermoedelijk ook op Double Dutchess.

Met The Black Eyed Peas maakte Ferguson nummers als Where is the Love en Shut Up. De zangeres kondigde aan dat zij tijdelijk de groep verlaat om te werken aan haar tweede album.