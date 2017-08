Emma Stone is best betaalde actrice in Hollywood

Het grootste deel van haar salaris verdiende ze met haar optreden in de film La La Land. De musical, waarvoor de 28-jarige Stone ook de Oscar won voor Beste Actrice, bracht wereldwijd 445 miljoen dollar op.

Jennifer Aniston staat op de tweede plek in de lijst die Forbes jaarlijks publiceert. Zij verdiende een half miljoen dollar minder dan Stone. De Friends-actrice ontving dit geld vooral voor reclamecampagnes.

Jennifer Lawrence volgt op de derde plek met een salaris van 24 miljoen dollar (ruim twintig miljoen). Zij was vorig jaar nog de best betaalde actrice met 46 miljoen dollar, maar speelde toen in enkele grote Hollywoodfilms (waaronder Passengers en het laatste deel uit de Hunger Games-serie). Na deze projecten koos Lawrence vooral voor kleinere films.

Dit jaar zijn er drie vrouwen die meer dan twintig miljoen dollar ontvingen voor hun werk. Vorig jaar waren dit er nog vier.

The Rock

De top vijf wordt aangevuld met Melissa McCarthy en Mila Kunis. In totaal verdienden de tien best betaalde actrices 172,5 miljoen dollar (ruim 146 miljoen euro). De best betaalde acteur is Dwayne 'The Rock' Johnson, die 64,5 miljoen dollar (iets minder dan 55 miljoen euro) verdiende. De nieuwe lijst met best betaalde acteurs wordt later deze week bekendgemaakt.

De Forbes-lijst wordt samengesteld aan de hand van beschikbare informatie en aanvullende informatie van insiders uit de filmindustrie.

Mannen en vrouwen

Stone heeft zich eerder uitgesproken over de verschillen in salaris die er bestaan tussen mannen en vrouwen. "In mijn carrière tot nu toe heb ik mannelijke mede-castleden nodig gehad die bereid waren in te leveren, zodat ik op gelijke hoogte met hen kwam. En dat deden ze, omdat ze vonden dat het terecht en eerlijk was. Dit is iets waar niet vaak over wordt gepraat, dat voor onze gelijke salarissen mensen nodig zijn die onzelfzuchtig zeggen: dat is wel zo eerlijk."