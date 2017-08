Dolly Parton brengt cd uit met kinderliedjes

Dat meldt Rolling Stone woensdag. Dinsdag, waar de 71-jarige Parton het album op een perspresentantie liet zien, vertelde ze dat ze gedurende haar carrière altijd al kinderliedjes heeft geschreven. "Het leek mij het juiste moment om dit album te maken. Nu ik zo oud word, voelt het alsof ik een tweede jeugd beleef."

Onderwerpen waarover wordt gezongen op de plaat zijn onder meer zelfvertrouwen en pesten. "Ik hoop dat de kinderen die de cd beluisteren ook fans van mij gaan worden. Ik denk dat ze zich aan mij kunnen relateren, dat ze me zien als een soort Moeder de Gans."

Parton schreef alle veertien nummers op I Believe In You. De cd komt in een digitale versie uit op 29 september en zal in oktober ook in fysieke vorm in de winkels liggen. De opbrengsten van het album gaan naar het Imagination Library-programma dat de zangeres heeft opgezet. Dit goede doel doneert boeken aan kansarme kinderen.

Parton is al ruim vijftig jaar countryzangeres. Ze is bekend van hits als Jolene, I will always love you en 9 to 5.