Oprah Winfrey denkt dat huwelijk funest was geweest voor relatie

Dat vertelt de 63-jarige mediapersoonlijkheid in een interview met Vogue. "Het onderwerp 'trouwen' is nooit bij ons ter sprake gekomen. Niemand gelooft ons, maar het is echt waar."

De actrice en presentatrice vertelt dat ze het onderwerp eenmaal heeft aangesneden. "Ik vroeg aan Stedman: wat zou er gebeuren als we getrouwd waren? En het antwoord was: we zouden niet meer samen zijn."

Winfrey denkt dat traditionele waarden dan een grotere rol hadden gespeeld binnen hun relatie. "Een huwelijk zorgt ervoor dat je doen en laten verandert. Zijn interpretatie van wat het inhoudt om een echtgenoot te zijn, en de mijne om een echtgenote te zijn, zouden behoorlijk traditioneel zijn. Het zou mij niet lukken om me dat eigen te maken."