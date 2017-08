Louis C.K. regisseert sinds lange tijd weer speelfilm

Dat blijkt uit een aankondiging van het filmfestival, zo meldt Entertainment Weekly.

C.K. (49) nam de film eerder dit jaar op in New York. Hij speelt hierin een succesvol televisieschrijver en -producent. Zijn dochter wordt vertolkt door Chloë Grace Moretz en er zijn ook rollen voor John Malkovich, Helen Hunt en Rose Byrne. De film is geschoten in zwart-wit.

De komiek regisseerde zestien jaar geleden voor het laatst een film (Pootie Tang met onder meer Chris Rock in de cast). In 2012 noemde C.K. de film een "grote fout" en zei hij dat de film "nooit gemaakt had moeten worden". "Het was een pijnlijke ervaring."

De komiek regisseerde later wel de afleveringen van zijn televisieserie Louie. Hij speelde in deze serie ook de hoofdrol.