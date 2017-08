Film van regisseur Mike van Diem genomineerd voor Toronto Film Festival

De tragikomedie over een Zeeuwse boer die na de watersnoodramp van 1953 naar Zuid-Italië fietst, is geselecteerd in de categorie Contemporary World Cinema en maakt daarmee kans op de People's Choice Award, een van de belangrijkste prijzen van het festival. Die winnaar van deze prijs is doorgaans ook een grote kanshebber bij de Oscar-uitreiking.

Het Toronto International Film Festival vindt plaats van 7 tot 17 september. Eerder was bekendgemaakt dat Tulipani zijn Nederlandse première op 20 september beleeft als openingsfilm van het Nederlands Film Festival.

De hoofdrollen in Tulipani worden gespeeld door Gijs Naber, Anneke Sluiters en de Italiaanse ster Giancarlo Giannini. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van zijn rollen in de Bond-films Casino Royale en Quantum of Solace en Hannibal, het vervolg op de klassieker The Silence of the Lambs.

Van Diem maakte eerder films als Karakter en De Surprise. Ook deze scoorden internationaal hoge ogen: Karakter kreeg in 1997 de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.