'Seksueel geweld geen structureel probleem op Nederlandse festivals'

Dat vertelt hij tegenover Vice.

Het medium vroeg hem naar het thema nadat eerder bekend werd dat het Zweedse festival Bråvalla stopt, omdat bij de organisatie meerdere aangiften binnenkwamen van aanrandingen en verkrachtingen.

"Die signalen vang ik hier niet op," aldus van Eerdenburg. "Wij houden alles strak in de gaten. Bovendien is de Nederlandse wet van kracht op een festival, en is seksueel geweld, of geforceerde seks verboden. Mocht het je zijn overkomen, dan kun je naar de beveiligers of de politie op het terrein om aangifte te doen."

Niet structureel

Van Eerdenburg noemt het probleem verder "niet structureel" op Nederlandse festivals.

"Begrijp mij niet verkeerd. Als zoiets gebeurt dan nemen wij het heel serieus. (...) Maar ik ben bang dat dit hét zomeronderwerp gaat worden, omdat het komkommertijd is, en omdat er in Zweden iets gebeurd is. Ik denk dat we het niet moeten onderschatten, maar we moeten het ook niet overdrijven, want het is geen structureel probleem op festivals," aldus Van Eerdenburg.