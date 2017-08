Golfer Tiger Woods had vijf soorten medicatie in bloed na aanhouding

Dat blijkt uit een toxicologisch rapport waarop de Amerikaanse sportzender ESPN de hand heeft gelegd.

Het is vooralsnog onduidelijk of de voormalig nummer een van de wereld doktersrecepten voor de medicijnen had. Het ziet er niet naar uit dat er sprake is van illegale middelen.

Woods werd midden in de nacht slapend in zijn auto aangetroffen, maar uit een blaastest zou zijn gebleken dat Woods geen druppel alcohol gedronken had.

Hulpprogramma

Woods heeft tijdens een rechtszaak, die na zijn aanhouding plaatsvond, ingestemd om mee te werken met een hulpprogramma.

Met deze zogenaamde 'pleidooiovereenkomst' laten de openbaar aanklagers de tenlastentenlegging van mei dit jaar vallen. De zaak wordt op 25 oktober voortgezet.