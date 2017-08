Liam Gallagher stopt als nieuwe album geen succes is

Nadat Oasis uit elkaar viel, trad Gallagher op met de band Beady Eye. In 2011 brachten ze een gezamenlijk album uit. De nieuwe plaat As You Were is het eerste solo-album van de zanger.

Als dit geen succes blijkt te zijn, vindt de zanger dat "het helemaal geen zin meer heeft" om nog muziek uit te brengen. "Het is nutteloos om door te gaan als niemand op mijn nummers zit te wachten."

Gallagher zegt bij een eventueel fiasco ook te stoppen met het geven van interviews en met tournees. "Touren is ontzettend zwaar, vooral als je wat ouder wordt en er toch niemand komt kijken", aldus de 44-jarige Brit.

Eventuele artistieke concessies wil hij niet doen. "Ik ga geen dance maken om populair te blijven", laat hij weten. "Dan ga ik wel gewoon thuis wat muziek maken voor mijn eigen plezier."