Tim Hofman breekt kaak nadat hij belaagd werd tijdens opnames

Op Instagram vertelt Hofman dat zijn kaak "in twee stukken is geslagen" en is gebroken. Hij moet nu "zes weken uit een rietje eten".

De presentator gaat in het programma #BOOS wekelijks op pad om kleine en grote problemen voor jongeren op te lossen. Op maandagochtend was hij voor opnames in Nijmegen, waarbij hij langs ging bij een huisbaas na klachten van een bewoner.

Dat liep uit de hand, zo bevestigt een woordvoerder van BNN naar aanleiding van berichtgeving van Het Parool. Hofman en zijn cameraman werden na de aanvaring naar het ziekenhuis gebracht.

Of BNN de belager gaat aanklagen, is nog onbekend. "We verzamelen nu de feiten om onze vervolgstappen te bepalen. Meer informatie volgt", aldus de voorzitter van BNN op Twitter.

De huisbaas, Ton Hendriks, is in elk geval wel van plan om een aanklacht in te dienen tegen Hofman. De presentator zou volgens hem over de schreef zijn gegaan. "Ze kwamen zo maar binnenwandelen", zo vertelt de 72-jarige Hendriks aan Quote. Het #BOOS-team zou bovendien confettispuiten hebben gebruikt. "Iedereen schrok zich het apezuur!"

"Als hij gewoon was weggegaan, was er niets gebeurd", aldus de huisbaas. "Die jongen krijgt natuurlijk nooit een weerwoord, dat durft niemand, maar ik wel."