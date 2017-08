Willie Nelson legt concert stil vanwege ademhalingsproblemen

“Willie hier. Het spijt me dat ik mijn concert in Salt Lake City heb afgebroken”, twitterde de They All Went To Mexico-zanger. “Ik had last van de hoogte, maar voel me nu veel beter.”

Volgens Billboard werd Nelson naar een lokaal ziekenhuis gebracht. De countrylegende twitterde dat hij Salt Lake City, dat op een hoogte van zo’n 1300 meter ligt, heeft verlaten en is afgedaald naar “lager gelegen gebied”.

Willie Nelson kampt geregeld met gezondheidsproblemen. Begin dit jaar moest hij nog meerdere concerten afgelasten omdat hij een “fikse verkoudheid” had. Radar Online meldde in maart dat de Amerikaanse zanger op sterven zou liggen, maar dat gerucht werd door een woordvoerder van Nelson ontkend.