Art Rooijakkers denkt dat reizen voor werk steeds moeilijker wordt

"Van mijn omgeving begrijp ik dat het weggaan alleen maar ingewikkelder wordt als de kinderen straks gaan praten", zegt de presentator in het AD.

Na de opnamen van Wie is de mol?, waarvoor Rooijakkers deze zomer drie weken van huis was, wilde hij dan ook "zo snel mogelijk terug naar huis".

"De terugreis was nu wel anders. Normaal gesproken - en de kandidaten hebben dat nog meer - zit je in een soort bubbel als het programma is afgelopen. Het liefst blijf je daar dan nog even een dagje. Dat gevoel had ik nu niet."

'Fijn thuiskomen'

Rooijakkers is nieuwsgierig of het daadwerkelijk moeilijker wordt zijn koffer te pakken voor zijn werk als Puk en Keesje, die in april ter wereld kwamen, gaan praten. “Dan kunnen ze ook nog uitleggen dat ze het vervelend vinden dat je weggaat. Ik ben benieuwd. Ik weet wel dat het nu nóg fijner thuiskomen is."

De presentator, die woensdag op televisie te zien is in de reisdocumentaire Elvis Lives!, zegt dat hij "ongetwijfeld" is veranderd door het vaderschap.

"Al kan ik dat lastig benoemen. De wereld ziet er nog steeds hetzelfde uit, maar eigenlijk is alles veranderd. Ineens zijn er twee meisjes op de wereld bij wie je vanaf seconde één denkt: ik ga voor je zorgen, ik ga er altijd voor je zijn. Die onvoorwaardelijkheid, ja, die is zó bijzonder."