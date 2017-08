Gers Pardoel brengt liedje uit Belgische variant Beste Zangers uit in Nederland

Dat zegt hij tegen de krant Het Laatste Nieuws.

Het gaat om het nummer Zo bijzonder, een bewerking van het nummer Million Voices van Otto Knows. Daarmee gooide Pardoel de afgelopen weken al hoge ogen in België. Nu moet dat ook in Nederland gebeuren.

Pardoel heeft het naar zijn zin in België en de zanger is bij onze Zuiderburen ook erg populair. De opnamen voor Liefde voor muziek vond hij geweldig. "Ik vond het heel leuk dat ik mee mocht doen. Het is tof om op terug te kijken." En dat het programma een kijkcijferhit is, noemt hij mooi meegenomen.