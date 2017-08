Rechter verwerpt aanklacht radio-dj Mueller tegen Taylor Swift

De voormalig dj stelde dat Swift hem vals zou hebben beschuldigd. De zangeres kwam daarop met een tegenaanklacht, waarin ze Mueller beschuldigt van aanranding. Die klacht blijft na de vijfde dag in de rechtszaak tussen Mueller en Swift wel staan.

Volgens de rechter was Swift niet aansprakelijk voor het ontslag van Mueller omdat het niet haar intentie was de radioman te laten ontslaan. Mueller heeft ook de moeder van de zangeres, Andrea Swift, en Frank Bell, degene die verantwoordelijk is voor de radiooptredens van Swift, aangeklaagd. Een jury zal bepalen of zij (mede)verantwoordelijk zijn voor het ontslag van Mueller.

Bodyguard

Eerder legde de voormalige bodyguard van Taylor Swift een getuigenis af in de rechtszaak. Mueller zou Taylor in 2013 onzedelijk hebben betast tijdens een meet-and-greet. Greg Dent zei in de rechtszaal dat hij zelf heeft gezien hoe Mueller met zijn hand onder de rok van Taylor tastte.

"Zijn hand ging onder haar rok", vertelde Dent volgens verschillende Amerikaanse media. "Ik heb niet gezien dat hij haar fysiek betastte, maar ik zag wel zijn hand onder haar rok gaan. Ze reageerde daarop door haar rok naar beneden te duwen en verder van hem weg te staan. Het was toen voor mij duidelijk dat hij haar had betast."

Swift

Donderdag legde Swift zelf haar getuigenis af. "Hij tastte onder mijn rokje en greep opzettelijk naar mijn blote kont. Hij raakte niet mijn rib of mijn hand aan, hij pakte me bij mijn blote kont", zo stelde ze. Eerder sprak de moeder van de zangeres al in de zaak.