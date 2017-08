Recensieoverzicht: The Emoji Movie is 'tam' en 'schiet tekort'

Trouw - twee sterren

"Met het avontuur in het binnenste van de smartphone lonkt The Emoji Movie naar Inside Out, die heerlijke Pixar-animatie die in het brein van een elfjarig meisje speelde. Haar emoties (vreugde, verdriet) waren in die film karakters die door haar verbeelding en onderbewustzijn reisden. In The Emoji Movie gaat de tocht langs populaire apps als YouTube, Twitter, Spotify en Instagram. Een nogal tamme bedoeling die te veel naar commercie riekt en nooit echt grappig wordt. (...) Als er een infantiliteitsgrafiek zou bestaan, zou The Emoji Movie wél hoog scoren."

Het Parool - een ster

"Producent Sony koos ervoor deze film tot de nok te vullen met product placement. ­Gene en zijn vrienden komen vast te zitten in het spel Candy Crush, ze ­bekijken kattenvideo's op YouTube, varen op de muziekgolven in Spotify en schudden met hun billen in Just Dance. Plots zie je ze zitten, de grote studiobazen. Ze schateren. "Weet je wát we doen? We laten kinderen betalen voor reclame!"

De Volkskrant - een ster

"De Emoji Film is vooral een ongeïnspireerde queeste, met dito humor - een 6-jarige zou betere grappen kunnen verzinnen rondom een poep-emoji - naar model van talloze andere, betere kinderfilms. (...) volgens De Emoji Film is het internet een geinige, bontgekleurde wereld. (...) het vervelendst is dat De Emoji Film door dit alles onbedoeld benadrukt hoe duizelingwekkend leeg en inhoudsloos een digitaal leven kan zijn. De film mag dan een extra gefantaseerde dimensie toevoegen, maar nog nooit voelde de wereld zo vlak."

AD - twee sterren

"Dit avontuur 'over de binnenkant van je smartphone' biedt (...) amper uitdaging. Het (...) is een onevenwichtige reis waarin te veel uitgelegd wordt aan de doelgroep die juist als geen ander snapt hoe de software van een smartphone werkt. En erg mooi, komisch of vernieuwend is het allemaal ook al niet, helaas."

De Telegraaf - een ster

"Is dit wel een kinderfilm over zeggingskracht en zelfexpressie? Door de schaamteloze sluikreclame van Apple, Facebook, Twitter en Snapchat lijkt dit meer op social media-horror, bedacht door slimme marketeers uit Silicon Valley. Het is dat wij films met sterren beoordelen, maar een ’duimpje omlaag’ was op zijn plaats geweest."

