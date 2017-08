Nick Jonas in verfilming Chaos-trilogie

Eerder werd al bekend dat Daisy Ridley en Tom Holland de hoofdrollen hebben in de film. Chaos Walking speelt zich af in een dystopische toekomst waarin iedereen elkaars gedachten kan zien en horen in een continue stroom die The Noise heet. De boeken zijn in Nederland bekend als de Chaos-trilogie.

Het is nog niet bekend welke rol Jonas gaat spelen. De zanger en acteur lijkt zich naast zijn muziek steeds meer op een filmcarrière te storten: later dit jaar is Jonas te zien in de sequel van Jumanji. Chaos Walking moet in 2019 uitkomen.