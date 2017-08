Netflix maakt tweede seizoen van Glow

In de serie speelt Alison Brie actrice Ruth, die maar niet aan de bak komt in de filmwereld. Ze gaat daarom in op een uitnodiging om auditie te doen voor Glow, dat staat voor Gorgeous Ladies Of Wrestling. De show wordt mede geproduceerd door Jenji Kohan, die eerder de series Weeds en Orange Is The New Black bedacht.

Glow is volgens Deadline de vierde comedy die dit jaar op Netflix startte en een tweede seizoen krijgt. Eerder werden ook debutanten One Day at a Time, Santa Clarita Diet en Dear White People verlengd.