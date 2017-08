Concert Britney Spears kort stilgelegd door fan op podium

De man deed tijdens het concert een poging om bij de zangeres in de buurt te komen, zo is te zien in een video op TMZ.

Dat lukte echter niet. Beveiligers en dansers van de zangeres spoedden zich het podium op om de man in de kraag te vatten.

Spears kreeg weinig van de commotie mee. De zangeres had net haar nummer Crazy afgerond en vroeg haar toehoorders of ze het nog naar hun zin hadden. Pas daarna ontdekte ze dat er iets mis was. "Wat gebeurt er? Wat is er mis?", vroeg ze een beveiliger die haar probeerde te kalmeren. De 35-jarige zangeres werd vervolgens backstage gebracht.