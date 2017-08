Volendamse zanger Piet Schilder overleden

Manager Aloys Buys maakte het nieuws op Instagram bekend. "Rust zacht vriend", schrijft Buys.

Schilder werd bekend met de coverband Tribute To The Cats en zijn band Next One. Met Next One scoorde Schilder in 1982 een hit met het nummer Cats Forever.

Twee van de bandleden van Next One maakten later de overstap naar BZN. Schilder begeleidde later onder meer Jan Smit en stond met Tribute To the Cats in de Heineken Music Hall.

Schilder overleed aan de gevolgen van kanker, zo meldde Noordhollands Dagblad.