Dominique Weesie reageert op ophef vluchtelingrubriek

Weesie reageert in De Telegraaf. "Het was een satirische rubriek, waarin hij een ieder die nogal huiverig stond tegenover vluchtelingen een spiegel voorhield over hun eigen bekrompen gedrag."

"Zo waren we met hem op de camping, een verjaardag, nordic walking, kermis en bingo. Het lag er ook zo dik bovenop. Hij had bovendien geen geheimhoudingsplicht en was er ook open over op sociale media."

In de rubriek ging Tariq Kasem zoals de Syrische jongen heet, samen met PowNed-verslaggever Rutger Castricum op inburgeringscursus. Kasem bleek echter een acteur die al twaalf jaar in Nederland woont. Dat vertelt hij in de Volkskrant.

In het stuk zegt Kasem spijt te hebben van zijn deelname na een eerder bericht van PowNed over een verdronken Syrische jongen. Weesie heeft voor dit artikel zijn excuses aangeboden.