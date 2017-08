De Likt wil in november weer optreden na herstel frontman Dijkshoorn

“Het eerstvolgende optreden dat we niet afgezegd hebben, is Parow Fest in Tivoli in november”, vertelde Dijkshoorn donderdag aan AD.nl. Voorlopig moet de 27-jarige frontman het nog rustig aan doen. “Mijn kraag mag er over een maand af en alles ziet er goed uit volgens de artsen.”

Desondanks is De Likt, bekend van het nummer Ja dat bedoel ik uit 2015, bezig met nieuw materiaal. Met De Staat, waarmee De Likt optrad tijdens de uitreiking van de 3FM Awards, dook de band onlangs de studio in. “Het was leuk om ze te zien en met ze te kunnen hangen in de studio. Het zou heel leuk zijn als het wat wordt en we met elkaar kunnen optreden.”

Dijkshoorn slijt zijn dagen op zijn woonboot in Rotterdam met Netflix kijken en computerspelletjes spelen. “Als de verveling toeslaat, dan bedenk ik dat ik ook in een rolstoel had kunnen eindigen”, zegt de zanger, die een dwarslaesie vreesde. “Ik ben heel blij dat ik hier weer lekker op mijn bootje zit en dat ik zelf alles kan doen, niet afhankelijk ben van anderen.”