Michael Moore bedreigt New Yorkse gouverneur in show

In zijn Broadway-debuut vertelt Moore over een aantal sleutelmomenten uit zijn leven, waaronder een aantal doodsbedreigingen die hij de afgelopen vijftien jaar heeft gehad. Eentje daarvan deed Fox-presentator Glenn Beck in een live-uitzending op de radio. Beck fantaseerde in een show hoe hij Moore zou willen vermoorden.

De regisseur meldde dit bij de autoriteiten, maar deze stelden dat de bedreigingen onder de vrijheid van meningsuiting vielen. Om deze stelling te testen, spreekt Moore in zijn show exact dezelfde tekst uit, maar nu aan het adres van gouverneur Cuomo.

Moore heeft de afgelopen twee weken try-outs gespeeld van de voorstelling, die donderdag officieel in première gaat. Cuomo heeft volgens The New York Daily News nog geen reactie gegeven. The Terms of my Surrender is de komende vier maanden op Broadway te zien.