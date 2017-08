Emma Stone durft zich meer uit te spreken na rol Battle of the Sexes

Dat zegt de 28-jarige actrice in gesprek met Marie Claire. In de film speelt Stone de iconische Amerikaanse tennisspeelster Billie Jean King. Zij werd bekend om haar strijd voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

De film Battle of the Sexes situeert rondom de legendarische tenniswedstrijd van 1973 tussen Billie King en haar mannelijke tegenspeler Bobby Riggs. King won de wedstrijd in drie sets.

Vechten

Stone zegt veel geleerd te hebben van haar rol als King. "Ik ben vaak bang om mijn mening te geven, zeker in het openbaar. Billie is zo zeker in de manier waarop zij communiceert en gelooft sterk in zichzelf, het was een mooie ervaring om in zo'n rol te stappen. Wij moeten onze mening niet voor ons houden, zeker niet in deze tijd. Dat is iets waar ik mee heb geworsteld in het verleden."

Stone doelt op het huidige politieke klimaat. "Er gaat zoveel kracht van ons uit. Ik vind het mooi om mensen te zien vechten voor liefde en gelijkheid. Ik wil leren hoe ik daar beter voor kan vechten."