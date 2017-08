Zangeres Patti Smith en Flea op podium voor klimaatverandering

Dat melden media in de Verenigde Staten. Tijdens het Pathway to Paris: Concert to Fight Climate Change event vragen artiesten en sprekers aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook Micheal Stipe, voormalig frontman van de band R.E.M en Cat Power zullen optreden.

Pathway to Paris werd in 2014 opgericht, vlak voor de grote klimaatconferentie in Parijs. De organisatie wil een platform bieden voor discussies over de gevolgen van klimaatverandering en oplossingen aandragen voor de gevolgen ervan.

Het concert zal op 5 november plaatsvinden in Carnegie Hall in New York.