John van den Heuvel bereid te moorden voor familie

"Zonder meer. Ter verdediging van mijn familie ben ik daar zeker toe in staat", zegt Van den Heuvel in een interview in Nieuwe Revu.

Volgens de journalist zou zelfs een dreigende gevangenisstraf hem niet tegenhouden.

"Ik schrijf als journalist veel over misdaden van anderen, maar wanneer iemand aan je eigen vlees en bloed komt, boort dat toch emoties aan die je dan wellicht niet onder controle hebt. Dan komt er een soort oerkracht in je los, die emotie boven ratio plaatst."

Bedreigingen

Van den Heuvel heeft zelf regelmatig te maken met doodsbedreigingen. "Het kan weleens voorkomen dat ik het advies krijg me op sommige plekken in Nederland voorlopig niet te laten zien en om scherp en alert te zijn. De echt ernstige bedreigingen waar serieus actie op wordt ondernomen zijn in mijn geval niet meer op twee handen te tellen."

Toch vindt hij die doodsbedreigingen geen reden om met zijn werk te stoppen. "Ik kan wel stoppen, maar alle mensen die ik de afgelopen 27 jaar boos heb gemaakt zullen echt niet minder boos zijn als ik morgen ineens de handdoek in de ring gooi."