Disney haalt films van Netflix en komt met eigen streamingdienst

Dat maakte Disney dinsdag bekend bij de publicatie van kwartaalcijfers, schrijft CNBC. Volgens CEO Bob Iger heeft Disney een goede band met Netflix, maar is de tijd gekomen om op eigen benen te staan.

Naast alle Disney-content wordt waarschijnlijk ook alles van Marvel verwijderd van Netflix. De eigen videodienst moet in de loop van 2019 in de lucht gaan. Aanvankelijk alleen in de VS, maar vrij snel daarna wereldwijd. Volgens CNN verdwijnen de Disneytitels ook in 2019 van Netflix.

Naast een streamingplatform voor Disney-materiaal, werkt het bedrijf ook aan een dienst rond ESPN. Volgend jaar moet een speciaal on-demand-platform het levenslicht zien waarop sportfans naar onder meer MLB-, NHL- en MLS-wedstrijden kijken.

Disney lliet dinsdag weten dat in het afgelopen kwartaal een lagere winst werd behaald op een omzet die vrijwel onveranderd bleef in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf zag de inkomsten uit zijn pretparken stijgen, maar bij de filmdivisie gingen de opbrengsten omlaag.