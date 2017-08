Guus Meeuwis eerste gast in nieuw programma Ilse DeLange

Meeuwis gaat met DeLange in de geboortestad van de countrymuziek op zoek gaat naar een artiest die zijn of haar eigen smart heeft omgezet in nummers.

In een volgende aflevering krijgt de zangeres bezoek van Barry Hay, die Brenda Lee, de lievelingszangeres van zijn moeder, wil ontmoeten. Marc-Marie Huijbrechts onderzoekt hoe tolerant het zuiden van de VS is tegenover homo's en hoopt zijn grote idool Wynona Judd te ontmoeten.

Douwe Bob komt naar Nashville om de rauwe kant van de countrymuziek te onderzoeken. Als groot liefhebber van outlaw-sterren wil hij net als zijn idool Johnny Cash optreden in een gevangenis.

Ellen ten Damme gaat op zoek naar de rol van vrouwen in de countrymuziek en in de Amerikaanse samenleving. Kenny B ten slotte wil meer weten van raciale en sociale ongelijkheid in het zuiden van de VS en hoopt Linda Martell te ontmoeten, de eerste zwarte zangeres in de countrymuziek.