Nieuw album Miley Cyrus verschijnt eind september

Younger Now is de eerste officiële plaat sinds Bangerz uit 2013. Tussentijds bracht de zangeres nog wel Miley Cyrus & Her Dead Petz uit, maar dat album was alleen te beluisteren via Soundcloud.

Op de plaat bezingt de 24-jarige Cyrus onder meer de liefde voor haar verloofde Liam Hemsworth, zoals te horen is op de al uitgebrachte single Malibu. Verder staan er liedjes op over Hillary Clinton en werkende vrouwen, zo onthulde de zangeres eerder tegenover Billboard.