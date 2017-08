The Weeknd, Lorde en Ed Sheeran op podium van MTV VMA’s

De muziekzender strikte ook Fifth Harmony, Thirty Seconds To Mars, The Weeknd en Shawn Mendes. Ook Miley Cyrus, die in 2013 opzien baarde door tijdens de uitreiking van de VMA’s te twerken met Robin Thicke, klimt op 27 augustus op het podium.

De awardshow wordt gepresenteerd door Katy Perry, die eveneens optreedt. De zangeres is een van de grote kanshebbers, ze is vijf keer genomineerd.

Ook The Weeknd sleepte dat aantal nominaties in de wacht. Alleen Kendrick Lamar maakt meer kans op een moonman, het beeldje dat de winnaars van een MTV VMA krijgen. De rapper is acht keer genomineerd.