Marwan Kenzari in gesprek voor rol Jafar in remake Aladdin

Dat bevestigt zijn agent vrijdag na berichtgeving van The Hollywood Reporter. De 34-jarige Kenzari is in gesprek voor de rol van Jafar, de raadgever van de sultan en de vijand tegen wie Aladdin het in het verhaal opneemt.

Het is niet de eerste grote rol in een internationale film voor Kenzari. Hij is ook te zien in de verfilming van Murder on the Orient Express. De thriller, waarin ook Johnny Depp en Judi Dench meespelen, is in november in de bioscopen te zien. Ook speelde Kenzari mee in The Mummy.

De Haagse acteur brak in 2011 door met een rol in de Nederlandse film Rabat. Hij won een Gouden Kalf voor beste acteur voor zijn rol als Majid in de film Wolf.

Open Heart-acteur Mena Massoud speelt Aladdin in de remake. Will Smith is gecast als Geest en Naomi Scott speelt Jasmine, de geliefde van het titelpersonage. Guy Ritchie (Sherlock Holmes) neemt de regie op zich.