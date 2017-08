Despacito meest bekeken video op YouTube

Het nummer is inmiddels bijna drie miljard keer bekeken. Daarmee is het de clip van See You Again (gezongen door Wiz Khalifa en Charlie Puth) voorbijgestreefd. De kans wordt groot geacht dat de video nog vrijdag de drie miljard views behaalt.

See You Again heeft nog geen maand lang de eer gehad om de best bekeken YouTube-video te zijn. Halverwege juli haalde de clip het record in van PSY's Gangnam Style, die toen vijf jaar lang de best bekeken video op de streamingdienst was.

In een andere versie van het nummer is ook Justin Bieber te horen. De video van Despacito bevat de versie zonder de Canadese zanger. Het is opvallend dat de video nu al zo vaak is bekeken, aangezien hij pas in januari online werd geplaatst.

In juli werd ook bekend dat de zomerhit de meest gestreamde plaat ooit is. Binnen een half jaar is het liedje wereldwijd 4,6 miljard keer afgespeeld op alle streamingplatforms samen. De single heeft in tientallen landen de toppositie bereikt in de hitlijsten.