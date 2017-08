'Gestolen' aflevering Game of Thrones niet gelekt door hackers

Een woordvoerder van Star India, een distributiepartner van betaalzender HBO, bevestigt aan The Verge dat zij verantwoordelijk zijn voor het vroegtijdig lekken van de aflevering. In 2015 hevelde HBO de distributie van hun zender in India over aan Star India.

"We nemen deze overtreding zeer serieus en hebben onmiddelijk een onderzoek ingesteld dat de oorzaak hiervan moet vaststellen", meldt de woordvoerder. "Dit gaat om een ernstig probleem en we zullen passende juridische remediërende maatregelen nemen."

Eerder vrijdag werd deze aflevering online gezet, zo meldden diverse media.

Slechte kwaliteit

De gelekte aflevering, genaamd The Spoils of War, is van slechte kwaliteit en het is ook niet zeker of het de juiste versie van de aflevering is.

Vorige week zijn hackers erin geslaagd om bestanden te stelen van de betaalzender. Bij de hack zouden documenten, foto's, video's en geluidsbestanden zijn gestolen. Ook hebben de hackers persoonlijke informatie van een HBO-directeur weten te bemachtigen en slaagden ze er mogelijk in om in te breken in zijn zakelijke e-mail.