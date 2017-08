YouTube-award voor paardenkanaal Britt Dekker

Met de 100.000 abonnees hebben Dekker en De Ruiter het grootste paardenkanaal van de Benelux in handen. Dekker is onder meer bekend van het programma Echte meisjes in de jungle.

"Wow! 100.000 abonnees met een paardenkanaal. Ik wist dat het mogelijk was om het te halen, maar nooit verwacht dat het zo snel zou lukken. Vergeleken met make-up, styling of haar is de paardensport maar een kleine doelgroep, dus daarom is het extra bijzonder dat dit nu al gelukt is,'', zegt Dekker in een reactie.

Op Paardenpraattv, dat sinds 2014 online is, staan filmpjes voor mensen die net beginnen met paardrijden of gewoon alles willen weten over de dieren.