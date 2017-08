Ruim 3,2 miljoen kijkers zien Oranjevrouwen halve finale winnen

De wedstrijd is daarmee het best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Eerder meldde de stichting nog bijna 2,9 miljoen kijkers, maar dat aantal werd gecorrigeerd omdat de wedstrijd later begon door de verlenging van Denemarken Oostenrijk. 

Naar die halve finale keken 1,1 miljoen mensen.

Prestaties

Steeds meer tv-kijkers volgen de prestaties van het nationale elftal. Naar de kwartfinale afgelopen zondag keken ruim 2 miljoen mensen.

De ploeg van Sarina Wiegman treft zondag in de finale opnieuw Denemarken. In de groepsfase won Oranje al met 1-0 van de Denen. Het bereiken van de eindstrijd is overigens een historisch succes. Nooit eerder bereikten de Nederlandse vrouwen de finale van een EK.